Stone tem vagas de emprego abertas para novos talentos

Estão abertas as inscrições para a 15ª edição do programa Recruta Stone, principal porta de entrada da empresa para novos talentos e pessoas que queiram ingressar no mercado de trabalho. Diferente dos demais processos seletivos, o Recruta Stone não tem pré-requisitos.

publicidade

Durante o processo seletivo, que tem duração de um mês e meio, os candidatos passam por etapas de entrevistas e testes relacionados às experiências profissionais e principalmente à vivência pessoal. A empresa utiliza e inteligência artificial para auxiliar na fase inicial de seleção.

“A seleção utiliza tecnologia para facilitar as tomadas de decisão, mas é focada no ser humano, tratando cada candidato como único e trazendo feedbacks que acreditamos que agregam valor à vida dos candidatos”, explica Lívia Kuga, sócia e líder na companhia.

publicidade

Os candidatos serão avaliados por competências e valores pessoais demonstrados, principalmente, por meio de suas histórias de vida. Será considerado de cada candidato seu potencial de agregar valor às empresas do grupo no longo prazo.

Como se candidatar às vagas de emprego abertas na Stone:

Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de março no site do Recruta Stone (https://recruta.stone.com.br/inscricoes/etapas/4766385003?gh_jid=4766385003&gh_src=215c1e863us), onde também podem ser encontradas mais informações sobre o programa e a empresa.