Supercine hoje (29/05): Dona Flor e Seus Dois Maridos é atração na Globo

Supercine hoje (29/05) tem como atração o filme nacional Dona Flor e Seus Dois Maridos na Globo. O longa vai ao ar por volta das 0h55 deste sábado para domingo, logo após o Altas Horas.

Supercine hoje (29/05): Dona Flor e Seus Dois Maridos

Sinopse: A sedutora Dona Flor é uma professora de culinária de Salvador. Ela é casada com Vadinho, que morre, então ela acaba se casando novamente com o farmacêutico Teodoro. Quando Vadinho volta em espírito, Dona Flor fica dividida do que fazer com os dois maridos.

O filme Dona Flor e Seus Dois Maridos também está disponível para assistir no Globoplay.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Dona Flor e seus Dois Maridos

Elenco: Juliana Paes, Leandro Hassum, Marcelo Faria, Nívea Maria, Fabio Lago, Duda Ribeiro

Direção: Pedro Vasconcelos

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Comédia