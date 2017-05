Os apreciadores de flores têm programação marcada para as próximas semanas no 7º Festival de Orquídeas do SuperShopping Osasco.

O evento é organizado em parceria com o Orquidário Oriental e traz mais de 10 espécies de orquídeas em diferentes cores, formas e tamanhos. A entrada é gratuita.

“Temos a tradição de trazer o festival ao shopping center algumas vezes ao ano. Assim, os clientes podem apreciar a beleza exótica das várias espécies de orquídea visitando o espaço que foi especialmente montado. Eles também podem aproveitar para adquirir mudas ou plantas adultas que mais os encantarem”, explica Janice Mendes, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

Além de comprar mudas e plantas adultas com preço médio de R$ 30, os visitantes podem adquirir vasos, fertilizantes, ferramentas, livros sobre jardinagem, entre outros acessórios. Quem desejar pode tirar dúvidas sobre o cultivo e a adaptação das orquídeas ao ambiente.

O Festival de Orquídeas vai até dia 30 de julho, na loja E01, ao lado da Praça de Eventos. O horário para visitação é de segunda a sexta-feira entre 12h e 20h, aos sábados das 10h às 22h e aos domingos das 14h às 20h.