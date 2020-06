Suspeito tenta fugir da Rocam em moto suspeita comprada por R$ 800 em Carapicuíba | Vídeo

Um vídeo com imagens feitas por uma câmera instalada no capacete de homens da Rocam do 33° Batalhão de Polícia Militar, de Carapicuíba, mostra a abordagem de um suspeito que tentou fugir pelas ruas do Ariston com uma moto suspeita, na sexta-feira (26).

No vídeo (assista abaixo), o suspeito não obedece a ordem de parada, quase cai e é cercado pelos policiais. O piloto é menor de idade, estava sem documento, sem capacete e pilotava uma Honda CG, de 1978, com placa quebrada e 15 anos de documentação atrasada.

“Em uma dessa você pode perder a vida. Eu ‘colo’ do seu lado e peço para você parar e você continua?”, disse um policial. O suspeito justificou a tentativa de fuga por querer chegar próximo a rua de sua casa para parar.

“É a minha primeira moto, senhor. Meu pai que deu a entrada, já mandei arrumar o retrovisor e gastei R$ 100 nela hoje”, disse o menor.

O rapaz disse também que tinha comprado a moto na internet por R$ 800. Ao ser questionado se havia checado a documentação da moto, disse que não e que também não conhecia a pessoa de quem comprou.

A moto foi apreendida e os PMs registraram a ocorrência.