Temperatura Máxima hoje (12/06) exibe Megatubarão na Globo

A Temperatura Máxima hoje (12/06) tem como atração o filme Megatubarão na Globo. O longa será exibido por volta das 12h45, logo após o Esporte Espetacular.

Temperatura Máxima hoje (12/06) – Megatubarão

Sinopse: Na fossa mais profunda do Oceano Pacífico, a tripulação de um submarino fica presa dentro do local após ser atacada por uma criatura pré-histórica, um tubarão de mais de 20 metros de comprimento, o Megalodon. Para salvá-los, oceanógrafo chinês contrata Jonas Taylor, um mergulhador especializado em resgates em água profundas que já encontrou com a criatura anteriormente.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: The Meg

Elenco: Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson

Direção: Jon Turteltaub

Nacionalidade: Americana