TNG inaugura loja no Plaza Shopping Carapicuíba

A rede de lojas de roupas TNG acaba de inaugurar unidade no Plaza Shopping Carapicuíba. A loja fica no primeiro piso do empreendimento e já conta com diversas opções para quem está em busca de presente para o Dia dos Pais.

É a primeira unidade da rede na cidade. Na loja, os clientes podem encontrar diversas opções de camisas, suéteres, calças e jaquetas da marca.

Na região, a TNG tem outras seis lojas em shoppings de Osasco e Barueri. A marca está presente em todo o território nacional, com mais de 180 unidades e o e-commerce tng.com.br.

O Shopping Plaza Carapicuíba está localizado na Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce.