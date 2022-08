Prefeitura de Santana de Parnaíba abre inscrição para novo concurso público

Estão abertas as inscrições do novo concurso público para a Prefeitura de Santana de Parnaíba em diversas áreas, do nível fundamental ao superior.

As inscrições poderão ser realizadas somente pelo site www.institutomais.org.br até às 17h do dia 30 de agosto de 2022.

O concurso será realizado para o provimento de vagas bem como para cadastro reserva dos seguintes cargos: Agente de Serviços Públicos, Agente de Organização Escolar, Agente de Defesa Civil, Agente de Trânsito, Desenhista Técnico, Fiscal de Obras, Fiscal Municipal de Posturas, Fiscal Tributário, Fiscal Ambiental, Técnico em Agrimensura, Técnico em Enfermagem do Trabalho, Técnico em Meio Ambiente, Analista de Tecnologia da Informação, Analista Programador, Auditor Fiscal Tributário, Educador Esportivo – Jiu-jitsu, Educador Esportivo – Muay Thai, Educador Esportivo – Preparador de Goleiros Futebol e Futsal, Educador Esportivo – Wrestling (Luta Olímpica Greco Romana).

Na área de saúde, os cargos são: Enfermeiro – do Trabalho, Engenheiro da Computação – Banco de Dados (SQL), Engenheiro da Computação – Segurança da Informação, Geólogo Ver, Auxiliar em Saúde Bucal, Auxiliar de Farmácia, Técnico em Prótese Odontológica, Técnico em Saúde Bucal, Alergista, Angiologista, Cardiologista, Cirurgião Geral, Clínica Médica, Colposcopista, Endoscopista, Endocrinologista, Gastroenterologista, Geriatra, Ginecologista Obstetra, Hematologista, Infectologista, Mastologista, Nefrologista, Neurologista, Neuropediatra, Pneumologista, Pneumologista Infantil, Psiquiatra, Psiquiatra Infantil, Reumatologista, Sanitarista, Ultrassonografista, Urologista, Médico Plantonista – 12h – Cirurgião Geral, Médico Plantonista – 12h – Ginecologista Obstetra, Médico Plantonista – 12h – Pediatra, Médico Plantonista – 12h – Urgência e Emergência, Médico Plantonista – 24h – Ginecologista Obstetra, Médico Plantonista – 24h – Pediatra, Médico Plantonista – 24h – Urgência e Emergência e Terapeuta Ocupacional.

Já na área de educação, as vagas são: PEB II – Biologia, PEB II – Ciências, PEB II – Educação Especial – Atendimento Educacional Especializado (AEE), PEB II – Educação Especial – Deficiência Auditiva, PEB II – Educação Especial – Deficiência Visual, PEB II – Física, PEB II – Língua Portuguesa e PEB II – Matemática.

Os salários vão de R$ 1.406,07 a R$ 13.130,17.

As provas estão marcadas para o dia 25 de setembro.