Traficantes escondem 500 quilos de maconha em carga de cebola interceptada em Jandira

Um caminhão vindo do Paraná com mais de meia tonelada de maconha escondida em meio à carga de cebola foi interceptado pela Polícia Civil de Jandira (Demacro), no Jardim Novo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (14).

Durante investigações sobre o tráfico de drogas, os policiais civis de Jandira descobriram que uma grande carga de entorpecentes chegaria a São Paulo, vinda do Paraná.

Os agentes diligenciaram em pontos estratégicos, na Rodovia Castelo Branco, e abordaram um caminhão. Em meio a carga de cebolas, foram apreendidos 940 tabletes de maconha.

O motorista foi preso em flagrante e as investigações prosseguirão até que o destinatário da droga seja identificado e preso.