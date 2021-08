Tragédia em Barueri: duas escolas continuam com aulas suspensas após incêndio

Duas escolas municipais do entorno dos galpões de fábricas destruídos por um incêndio no Jardim Califórnia, em Barueri, continuam com aulas suspensas. De acordo com a Prefeitura, as Emefs Prof. Egídio Costa e Prof. Carlos Osmarinho permanecerão fechadas para perícia.

As outras sete unidades de ensino que haviam tido aulas suspensas no dia do incêndio devido às interdições, cortes no fornecimento de água e energia, além de fumaça tóxica nas proximidades, retomaram as atividades na manhã desta sexta-feira (27).

Além disso, de acordo com a Prefeitura, os 43 idosos que tiveram de deixar às pressas um asilo próximo à área do incêndio foram bem acolhidos esta noite e passam bem. “O retorno às suas instalações no Jardim Califórnia acontecerá nesta sexta, após completa higienização do local”.

As duas pacientes internadas no Hospital Municipal de Barueri com queimaduras graves foram transferidas ontem à noite para hospitais da capital paulista. L. S.S. foi transferida para o Hospital Geral Vila Penteado e V. N.S. para o Hospital Geral São Mateus. As demais vítimas atendidas pelos serviços de emergência de Barueri tiveram ferimentos leves e foram liberadas ontem mesmo.

Além dos feridos, o incêndio matou Vanessa Rodrigues e três de seus quatro filhos. Os corpos foram encontrados durante os trabalhos de rescaldo dos bombeiros, na tarde de quinta.