Tribunal de Contas divulga os gastos das Câmaras Municipais

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) fez um levantamento sobre os custos das Câmaras Municipais paulistas, com base em gastos empregados no custeio e no pagamento de pessoal efetuados em 2021. O Visão Oeste traz um recorte dos dados, com as informações sobre os custos das Câmaras das cidades de Osasco, Barueri e região.

A Câmara de Barueri foi a que mais gastou proporcionalmente, chegando a custar R$ 189,82 por morador/ano em 2021. Mas esse valor representou apenas 1,28% da receita do município, que é o campeão de arrecadação da região, fazendo dela a casa legislativa que menos gastou percentualmente com relação à receita consolidada de 2021.

Já a Câmara de Osasco chegou a alcançar R$ 73.557.097,19 de gastos no ano passado, o que representa um desembolso per capta de R$ 104,87 (ou 2,04% da receita da cidade).

A Câmara de Cotia foi a única da região que aumentou o número de vereadores de 2020 para 2021, indo de 13 para 15. Mesmo assim, conseguiu gastar menos no ano passado (R$ 32.400.135,08) do que em 2020 (R$ 33.414.219,40).

Confira na tabela os custos de cada Câmara: