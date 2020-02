“Truque de Mestre” é atração da Temperatura Máxima deste domingo (01/03) na Globo

A Rede Globo vai exibir na Temperatura Máxima deste domingo (01/03), o filme “Truque de Mestre”, estrelado por Jesse Eisenberg e Morgan Freeman. O suspense vai ao ar às 14h15, logo após “The Voice Kids”.

Temperatura Máxima – “Truque de Mestre”

Sinopse: Daniel Atlas é o carismático líder do grupo de ilusionistas chamado “The Four Horsemen”. O que poucos sabem é que, enquanto encanta o público com suas mágicas sob o palco, o grupo também rouba bancos em outro continente e, ainda por cima, distribui a quantia roubada nas contas dos próprios espectadores.

Estes crimes fazem com que o agente do FBI Dylan Hobbs esteja determinado a capturá-los de qualquer jeito, ainda mais após o grupo anunciar que em breve fará seu assalto mais audacioso. Para tanto, ele conta com a ajuda de Alma Vargas, uma detetive da Interpol, e também de Thaddeus Bradley, um veterano desmistificador de mágicos que insiste que os assaltos são realizados a partir de disfarces e jogos envolvendo vídeos.

Publicidade

Mais informações:

Título original: Now You See Me

Elenco: Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Dave Franco, Morgan Freeman, Woody Harrelson, Mark Ruffalo

Direção: Louis Leterrier

Nacionalidade: Americana, francesa

Gênero: Suspense