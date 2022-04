Uber Campus, em Osasco, deve ser inaugurado em dezembro

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), visitou as instalações da Uber, na última semana. A empresa transferiu sua sede para a cidade em maio do ano passado e funciona atualmente em um escritório, no Centro de Osasco, enquanto as obras de construção do Uber Campus, na Vila Yara, continuam a todo vapor e estão previstas para serem concluídas em dezembro desse ano.

Lins visitou o escritório provisório ao lado dos secretários Gerson Pessoa (Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico), Éder Máximo (Planejamento e Gestão e interino de Comunicação) e Pedro Sotero (Habitação). Eles foram recebidos pela gerente de Políticas Públicas da Uber Brasil, Gabriela Barbosa.

Durante a visita, Rogério Lins encontrou a assistente executiva Vivian G., moradora de Osasco há 17 anos. “Antes demorava 1h20 para chegar ao trabalho. Agora estou a 15 minutos de casa”, relatou, reforçando que “é uma realização conciliar trabalho e vida pessoal. Estou muito feliz”, disse a funcionária, que está trabalhando na cidade em que reside pela primeira vez.

O prefeito reforçou ainda que o município é um dos que mais gerou emprego entre os maiores empregadores do país em 2021, de acordo com dados do Caged, além de sediar grandes empresas, como Bradesco, Mercado Livre, iFood, Rappi, Uber, 99, B2W Digital, destacando-se com polo de empresas de tecnologia e avançando para transformar-se na “Vale do Silício brasileira”.