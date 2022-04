Vagas de motorista, cozinheiro, auxiliar de limpeza e mais na Casa do Trabalhador de Barueri

Vagas de motorista, cozinheiro, auxiliar de limpeza e mais na Casa do...

A Casa do Trabalhador de Barueri está com vagas abertas em seis cargos nesta semana. Há oportunidades para para motorista, operador de paleteira, atendente de cozinha, cozinheiro e duas para auxiliar de limpeza, com salários que variam entre R$ 1.360 e R$ 2.019,56.

Os interessados nas vagas precisam encaminhar seus currículos para o e-mail curriculoscasadotrabalhador@barueri.sp.gov.br, com o nome da vaga de interesse no título da mensagem. O prazo para envio é até sexta-feira, dia 29 de abril. Os candidatos também devem preencher o cadastro no Portal Emprega Brasil.

Confira vagas disponíveis na Casa do Trabalhador e mais informações abaixo:

Vagas / Requisitos / Salário / Benefícios

Motorista (Ensino fundamental completo / R$ 2.019,56 e vale refeição);

Operador de paleteira (Ensino médio completo / possuir reciclagem atualizada de NR 11 –

R$ 2.006 mais VT, assistência médica / odontológica e refeição no local);

Atendente de cozinha (Ensino Fundamental completo / R$ 1.360 mais aAssistência médica / odontológica, condução / vale-transporte, seguro de vida, alimentação no local e gorjetas)

Auxiliar de limpeza (Fundamental completo / R$ 1.360 mais assistência médica / odontológica, condução / vale-transporte, seguro de vida, alimentação no local e gorjetas);

Cozinheiro (Fundamental completo / R$ 1.480 mais assistência médica / odontológica, condução / vale-transporte, seguro de vida, alimentação no local e gorjetas);

Auxiliar de limpeza (Ensino fundamental incompleto / R$ 1.384,64 / VT, VA e assistência odontológica)

