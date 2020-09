Vereador pede convênios com clínicas veterinárias para atendimento gratuito em Carapicuíba

O presidente da Câmara Municipal de Carapicuíba, vereador Guto (Podemos), formalizou pedido à Prefeitura para que sejam viabilizados convênios com clínicas veterinárias particulares para que possam prestar serviços gratuitos aos animais, domésticos ou não, que estão sob responsabilidade de munícipes.

A solicitação foi realizada por meio de indicação apresentada, na última semana, na Casa Legislativa do município. Na sugestão do parlamentar, vacinação e castração dos animais estão entre os atendimentos que as clínicas possam oferecer gratuitamente aos bichos, a partir de convênio firmado com a administração municipal.

De acordo com Guto, as clínicas veterinárias conveniadas contariam com incentivos fiscais e recursos conquistados juntos ao governo estadual e federal para oferecer os serviços. A Prefeitura ainda não se manifestou sobre o pedido.

