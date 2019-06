Vereadores cobram Sabesp contra buracos nas ruas de Osasco

A Câmara Municipal de Osasco recebeu, na manhã desta quinta-feira (6), representantes da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo para mais uma reunião. A equipe da operadora foi recebida pelos vereadores Alex Sá (PDT), Ana Paula Rossi (PR), Batista Comunidade (Avante) e Ricardo Silva (PRB).

O encontro promovido entre a Sabesp e a Câmara é quinto de uma série que deve acontecer até o final do ano. O objetivo das reuniões é promover discussões sobre questões ligadas à melhoria dos serviços prestados pela empresa junto ao Município de Osasco.

Dentre os assuntos em pauta, foram destaque a implantação de rede de esgoto na Zona Norte, soluções para os estragos no asfalto em função de obras da operadora e a renovação do contrato com a Sabesp.

Publicidade

PRÓXIMAS REUNIÕES

As reuniões entre os vereadores e a Sabesp estão agendadas até o mês de dezembro e são abertas à população, para que todos possam apresentar reivindicações.

Veja o cronograma das próximas reuniões entre vereadores e representantes da Sabesp que vão acontecer na Câmara de Osasco:

Publicidade

– Dia 4 de julho

– Dia 1º de agosto

– Dia 5 de setembro

– Dia 3 de outubro

– Dia 7 de novembro

– Dia 5 de dezembro

Os encontros acontecem sempre das 10 horas às 12 horas e os interessados em participar devem comparecer à Câmara no horário informado.