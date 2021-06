Vereadores de Osasco defendem distribuição gratuita de absorventes

O Dia Internacional da Dignidade Menstrual, celebrado no dia 28 de maio, esteve entre os temas discutidos na Câmara Municipal durante a sessão ordinária desta terça-feira (1°). A vereadora Ana Paula Rossi (PL) apresentou uma moção de apoio à data, que gerou diversas reflexões entre os parlamentares.

Ana Paula Rossi é autora da indicação que solicita à Prefeitura o acesso a absorventes higiênicos para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica e social e às estudantes dos anos finais do ensino fundamental. “Além da indicação, também fiz uma minuta de projeto de lei, encaminhada ao prefeito no início de maio, para que seja fornecido absorvente higiênico nas escolas públicas e nas UBSs”, explicou.

A parlamentar osasquense afirmou que menstruação ainda é um tabu social, apesar de ser um assunto normal para todas as mulheres. “Infelizmente, parece tão óbvio, mas não é tão óbvio porque não é assegurado a todas as mulheres ter acesso ao absorvente higiênico. Fui secretária de educação e muitas meninas das séries finais do Fundamental I, que menstruam, não tinham condições de comprar absorvente”, esclareceu Ana Paula Rossi.

200 mil alunas brasileiras não têm condições para cuidar da menstruação na escola, mostra relatório

O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) lançaram, em 28 de maio, um relatório traçando a realidade menstrual vivida por meninas brasileiras. Ele aponta que milhares delas sofrem com a falta de saneamento básico, 900 mil não têm acesso à água canalizada em seus domicílios e 6,5 milhões vivem em casas sem ligação à rede de esgoto. Essa situação faz com que cerca de 200 mil alunas no Brasil sejam privadas de condições para cuidar da própria menstruação na escola.

A vereadora Elsa Oliveira (PODE) alertou sobre a necessidade de facilitar o acesso ao absorvente. “É importante ter mulheres na Casa para que possamos discutir esses temas que, às vezes são tabus, mas tão corriqueiros”, ressaltou. “Precisamos lutar por mulheres que não têm condições de comprar o absorvente, porque não é item de cesta básica”, completou a parlamentar.

O presidente da Câmara de Osasco, vereador Ribamar Silva (PSD), declarou que a bancada feminina osasquense tem total apoio dos demais vereadores da Casa na discussão de temas dessa relevância.

“Todas as mulheres passam por isso, mas nós, homens, não temos a sensibilidade que as mulheres têm para tratar esses temas que vêm ao encontro das necessidades das pessoas. Vamos reforçar essa ação para que nossa cidade encampe o projeto com excelência”, afirmou.

Além de Osasco, vereadores de Barueri defendem a distribuição gratuita de absorventes e coletores menstruais.