Vereadores do PSDB em Osasco peitam direção estadual e insistem em defender prévias

JENIFER OLIVEIRA

Mesmo com a executiva estadual do PSDB garantindo que o candidato do partido a prefeito de Osasco será o vereador Elissandro Lindoso, o Dr. Lindoso, os dois correligionários dele na Câmara Municipal insistem em defender que sejam realizadas prévias para definir a candidatura tucana.

No início da semana, a direção do PSDB no estado emitiu nota para desmentir a realização de prévias, ventilada por nomes do partido em Osasco como os vereadores De Paula e Didi, e garantir que o candidato do partido é Lindoso.

Mesmo assim, em entrevista ao Visão Oeste nesta quinta-feira (5), De Paula, que pretende ser o candidato tucano a prefeito, insistiu em defender que sejam realizadas prévias. “Esse é o desejo de alguns dos membros e nós respeitamos, mas o que vale é a aprovação das prévias em todas as cidades do estado. Eu respeito, mas se tiver mais de um candidato, vai ter prévia sim”.

Didi, que também manifestou resistência à candidatura de Lindoso, defende a realização das prévias com De Paula. “Respeito o partido, mas só vou apoiar quem ganhar nas prévias. Não quero entrar na disputa, não sou candidato, mas já tenho o meu e, no momento certo, na disputa das prévias, vou apresentar ele”.

