Via Varejo tem vagas para Trainee com salário de R$ 6,8 mil

Estão abertas as inscrições para o Programa de Trainee 2021 da Via Varejo, detentora de marcas como Casas Bahia e Ponto Frio. Com salário de R$ 6,8 mil e benefícios, as oportunidades são para atuar inicialmente em home office.

Os interessados devem ter qualquer curso de graduação ou pós-graduação, desde que tenham formação entre dezembro de 2017 e 2020. Além disso, é preciso ter disponibilidade para home office e, a médio prazo (observando a pandemia de covid-19) se deslocar para a matriz, localizada em São Caetano do Sul.

A duração do programa é de 18 meses. Além do salário, a Via Varejo oferece benefícios como assistência médica e odontológica, previdência privada, vale-refeição, ajuda de custo com transporte e seguro de vida.

Como se candidatar às vagas de trainee na Via Varejo:

Para participar do processo seletivo, os interessados têm até o dia 1° de fevereiro para acessar o site www.traineeviavarejo.com.br e realizar a inscrição online.