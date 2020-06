Viatura da GCM bate em ônibus em Barueri

Uma viatura da Ronda Ostensiva (ROMU), da Guarda Civil Municipal (GCM), ficou com a frente destruída após uma colisão com um ônibus municipal na tarde deste domingo (28), no bairro Engenho Novo, em Barueri.

A viatura estava a caminho de uma ocorrência. Os guardas municipais sofreram escoriações leves e foram encaminhados ao Pronto Socorro do Engenho Novo. Não houve mais feridos no acidente. (Com informações de “Barueri 24 horas”)

Leia também: Padrasto é acusado de abusar de 3 irmãs em Carapicuíba: “eu achava que, se reagisse, ele iria me enforcar”