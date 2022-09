Vôlei Osasco derrota São Caetano e segue invicto no Paulista

O Osasco São Cristóvão Saúde segue invicto no Campeonato Paulista Feminino de Vôlei da Divisão Especial 2022. Na noite desta sexta-feira (2), o time do técnico Luizomar bateu o Energis 8 São Caetano por 3 sets a 2, parciais de 25/21, 25/19 e 22/25, 22/25 e 15/8, em 2h06min.

publicidade

A equipe contou com o “reforço” de Natinha, que aproveitou a folga na preparação da Seleção Brasileira para o Mundial e acompanhou a partida ao lado da polonesa Malwina Smarzek e a norte-americana Micaya White, que também não estrearam ainda na temporada 2022/23.

Nos dois primeiros sets, apesar do equilíbrio, o Osasco conseguiu fazer valer seu maior volume de jogo e, na reta final, abriu para vencer por 25/21 e 25/19. Nas duas parciais seguintes, a situação se inverteu e as donas da casa conseguiram sustentar a vantagem para empatar a partida com dois placares iguais: 25/22.

publicidade

No quinto set, as osasquenses conseguiram dominar as ações do primeiro ao último ponto. Fabiana explorou o bloqueio no 6/2. Quando a equipe de Luizomar chegou ao 9/2, São Caetano pediu tempo. Mas, nesse momento, a vitória do time de Luizomar já estava encaminhada. Adenizia atacou para garantir o set point (14/7) e Duda fechou a partida no 15/8.

Jogaram e marcaram para o Osasco São Cristóvão Saúde: Kenya (1), Tifanny (12), Adenizia (16), Fabiana (10), Glayce (23), Duda (10) e a líbero Key Alves. Técnico: Luizomar de Moura. Entraram: Tamara (6), Giovanna (1), Drussyla (5).

publicidade

Próximos jogos do Vôlei Osasco na Fase de Classificação do Campeonato Paulista 22/23

09/09 – 20h30 – OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE X Pinheiros – Osasco (Sportv);

16/09 – 20h30 – Sesi Vôlei Bauru X OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE – Bauru (Sportv);

23/09 – 20h30 – OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE X Barueri – Osasco (Sportv)