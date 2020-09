Youtuber osasquense Júlio Cocielo vira réu em processo por racismo

Dono de um dos maiores canais no Youtube no Brasil, com quase 20 milhões de inscritos, além de milhões de seguidores nas outras redes sociais, o youtuber osasquense Júlio Cocielo se tornou réu na Justiça de São Paulo e vai responder a acusação de racismo feita pelo Ministério Público.

De acordo com a denúncia, assinada pela promotora de Justiça Cristiana Steiner, Cocielo praticou e incitou a discriminação e preconceito de cor por meio de comentários publicados em seu perfil no Twitter. As postagens foram feitas entre 2 de novembro de 2011 e 30 de junho de 2018.

Em um dos comentários, Júlio Cocielo afirmou que “o Brasil seria mais lindo se não houvesse frescura com piadas racistas. Mas já que é proibido, a única solução é exterminar os negros”.

Para a Promotoria, Cocielo “reforça os estereótipos contra os negros numa mídia de largo alcance sua atividade profissional e sua fonte de renda, contribuindo de modo eficaz para a incitação e proliferação do racismo e de todas as suas consequências psíquicas, sociais, culturais, econômicas e políticas”.

O crime de que o youtuber é acusado é imprescritível e prevê pena de reclusão de dois a cinco anos, mais multa.

Após um comentário considerado racista contra o jogador francês Mbappé gerar uma série de críticas durante a Copa de 2018, Cocielo apagou diversas postagens das redes sociais e pediu desculpas.

Osasco

A cidade de Osasco foi tema de diversos comentários de Júlio Cocielo em seus vídeos e apresentações de stand up. Em uma delas, ele diz que há uma grande quantidade de prostíbulos no município. “Osasco tem muito p*teiro. Você entra na padaria, acha que é padaria, é p*teiro. Tudo é p*teiro em Osasco. P*ta, em Osasco, tem mais concorrência que vestibular de medicina”.