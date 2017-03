Até este sábado, 18, acontece a 1ª Mostra Cultural da Mulher Brasileira em Osasco, das 10h às 17h, na Escola de Artes Antonio Cesar Salvi, localizada na rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 360, no Centro. Com o tema “Mulher, Resistência e Luta”, o evento traz feira artesanal e exposições sobre a mulher negra, indígena, saúde e desconstrução do patriarcado. Grátis.