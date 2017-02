A aterrorizante Samara está de volta em O Chamado 3

Estreou na quinta-feira, 2, o filme O Chamado 3, com direção de F. Javier Gutiérrez, roteiro de David Loucka, Jacob Aaron Estes e Akiva Goldsman. O longa é o terceiro da franquia americana baseada no filme de terror japonês Ringu, seguido por The Ring e The Ring Two.

A trama se passa 13 anos após os acontecimentos dos primeiros capítulos. O filme amaldiçoado de Samara começa a circular novamente e faz mais vítimas.

Entre os que têm o destino alterado ao assistir o vídeo está a jovem Julia (Matilda Lutz). Assim como o namorado Holt (Alex Roe), ela recebe uma ligação sinistra, avisando que só lhe restam sete dias de vida. Até lá, ela precisa descobrir um meio de se libertar da maldição de Samara e de sobreviver às aparições malignas da menina.