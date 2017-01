Doces gourmet e empreendedorismo

William Galvão

Na onda das gourmetizações, pipocam pela região iniciativas interessantes de doces gourmet, que surgem muitas vezes do sucesso de vendas por encomendas feitas de boca em boca nos bairros e acabam virando meio de vida de muita gente.

Exemplo disso é a moradora de Barueri Fernanda Ajonas. Ela, desde criança observava a tia a fazer doces e passou a confeitar na adolescência. Quando virou mãe, entrou em cursos de especialização para deixar as mesas de doces ainda mais bonitas. “Com a aprovação dos convidados comecei a receber encomendas, mas ainda não sentia confiança em divulgar meu nome”, diz.

Hoje ela tem o próprio negócio, trabalha com encomendas e eventos. A especialidade são doces finos e brigadeiro gourmet. Além disso, tem bolos, bem-casados e especiais em datas comemorativas como ovos de Páscoa.

Outro exemplo de empreendedorismo é Gabriella Eduarda Moraes Pecorari, que criou a página Brigadeiros da Gab´s no Facebook para divulgar e vender seus brigadeiros gourmet. Moradora de Carapicuíba, ela tem apenas 16 anos e trabalha com brigadeiros há dois anos. “Comecei fazendo pra festas da família”, conta. “Todo mundo sempre me incentivou a investir nisso, foi quando eu decidi começar a fazer pra fora”.

Vinho e milho estão entre as diversas opções de sabores

Há brigadeiros de diversos sabores. Entre eles, limão siciliano, chocolate meio amargo, chocolate branco, paçoca, vinho, milho com coco e leite ninho com nutella. O cento de doces tradicionais custa R$ 50 (brigadeiro tradicional, bicho de pé, leite ninho e beijinho); o de brigadeiro gourmet é R$ 65. As encomendas são feitas por WhatsApp e ela mesma entrega.



Em Osasco, a D de Doce surgiu da prática de uma mãe, Edna Rosa Fernandes, que costumava fazer doces para suas filhas. Também a partir do sucesso de encomendas, hoje ela conta com espaço físico, localizado no bairro do Bussocaba City, em Osasco, desde 2010.

O local trabalha com brigadeiros gourmet, kits individuais de doces de diversos sabores, produzidos com chocolate belga, além de beijinhos, baklava de nozes e cupcakes. O preço dos brigadeiros varia: R$ 43,50, 30 brigadeiros gourmet, R$ 72,50 para 50 unidades e R$ 145 por cento.

Fernanda Ajonas: fernandaajonas8@gmail.com / 3419-0048 – 99723-2292

Brigadeiros da Gab´s: https://www.facebook.com/brigadeirosdagabs/

gabriellaeduarda@hotmail.com / 99956-5206

D de Doce: rua Vicente Leporace, 65, Centro / danika.fernandes@gmail.com / Tel.: 99717-3300