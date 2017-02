Pelo segundo ano consecutivo, o Corinthians visitará a cidade de Osasco para encarar o Audax pelo Paulistão. Com ingressos entre R$ 40 e R$ 60 reais, no estádio do Rochdale, o duelo, no dia 18, sábado, às 17h, também marcará o final de semana de comemorações do aniversário da cidade, dia 19.

Confira os preços, setores e pontos de venda:

SETORES AUDAX

– Setor Sul (Tobogã)

Valores: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia)

– Setor Oeste (Coberto)

Valores: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

SETORES CORINTHIANS

– Setor Norte (Tobogã)

Setor destinado para a torcida organizada do Corinthians. Os ingressos para esse setor serão vendidos EXCLUSIVAMENTE no Parque São Jorge.

Valores: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia)

– Setor Leste (Coberto)

Valores: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

PONTOS DE VENDA

– Estádio do Rochdale (Todos os setores, exceto Setor Norte)

Avenida Brasil, 1361 – Jd. Rochdale – Osasco

Segunda a sexta (10h às 17)

– Parque São Jorge (Somente o Setor Norte será vendido)

R. São Jorge, 777 – Tatuapé, São Paulo – SP

Segunda a sexta (10h às 17h)

VENDAS PELA INTERNET

www.bilheteriadigital.com.br