O petista Luiz Inácio Lula da Silva lidera as intenções de voto à presidência em 2018 na região, segundo pesquisa do Instituto MAS. Contra o governador Geraldo Alckmin (PSDB) na disputa, Lula aparece com 31,8%, seguido do tucano com 12,8%. Com João Doria como candidato tucano no lugar de Alckmin, Lula tem 32,1%, contra 22,7% de Doria.