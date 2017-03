Uma semana após uma mulher ter sido estuprada violentamente no Parque dos Paturis, em Carapicuíba, reportagem do SP TV 1ª Edição traz depoimento com a vítima.

O local está abandonado, com o mato alto, sem iluminação noturna em alguns postos e banheiros deteriorados.

A mulher que foi vítima do estupro na semana passada conta que desceu às 23h30 na estação e que pegaria o ônibus no local que só passaria à meia-noite. “Só que no ponto é perigoso você ficar lá. Aí eu falei assim: 15 minutos eu já estou em casa. Aí subi pelo parque”, relata.

Na sequência ela conta que viu um homem atravessar da calçada em sua direção. Perguntada se fazia programa, ela respondeu “não”. Foi aí que a sessão de tortura começou: “Tentei fugir, mas escorreguei. Eu tinha deixado ela mais nervoso ainda. E aí ele começou de novo, já estava bravo, me dava vários tapas na cara. e foi aí que eu apaguei”.

“Ainda estou com aquela sensação de sujeira. Porque ele foi muito nojento. Um homem não pode mais falar num tom de voz mais alto perto de mim que eu já fico apavorada”, diz a vítima.

A delegacia da mulher de Carapicuíba está investigando o caso. O Ministério Público de São Paulo também está investigando as condições do parque. Quem tiver informações sobre o estuprador pode ligar para o Disque Denúncia, número 181.