1ª entrega de comida por drone da América Latina é realizada em Barueri

Foi realizada em Barueri a primeira entrega de comida por drone da América Latina, segundo os idealizadores.

O produto transportado foi picanha vegetal do açougue vegano No Bones, na região do Parque Ecológico de Barueri, até o condomínio residencial de Alphaville, em Santana de Parnaíba, a pouco mais de um quilômetro. O trajeto foi feito em cerca de oito minutos, de acordo com o portal Ayrway.

A ação foi realizada no dia 19 de junho, uma quarta-feira, pelas startups Relp! Aceleradora de Restaurantes e SpeedBird Aero com autorização da Anac e da Força Aérea Brasileira.

O drone utilizado na entrega foi operado por controle remoto pela SpeedBird Aero, que afirma que o equipamento tem autonomia de 5 quilômetros e pode transportar até 2 quilos de carga.

O novo sistema de entregas está em fase de testes pelo mundo todo, a fim de avaliar questões como riscos de pane, perda de sinal, colisões com pássaros e possíveis interferências.

