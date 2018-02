Lins assina convênio que garante 300 novas moradias em Osasco

Osasco vai receber 300 novas moradias através do programa Casa Paulista, do governo estadual, em parceria com o Minha Casa, Minha Vida, do governo federal. O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODEMOS), assinou convênio para a construção das unidades habitacionais em cerimônia realizada neste terça-feira, 06, com o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), representantes da Caixa Econômica Federal e o secretário de Estado da Habitação, Nelson Baeta Neves.

Publicidade

Além de Osasco, os municípios de Aguaí, Boituva, Jaú, Morro Agudo, Praia Grande e Sertãozinho serão contemplados com novas moradias. Osasco contará com R$ 4,9 milhões de aporte do Programa Casa Paulista para a construção de 300 unidades habitacionais, que serão instaladas no Condomínio Vila Alemanha.

No ato solene, representando todos os prefeitos presentes, Rogério Lins agradeceu a Alckmin pelo investimento e parabenizou o governador pela ação, “que melhorará as condições de vida de diversas famílias de Osasco e do Estado”, disse.

LEIA MAIS: Rogério Lins diz que uniformes e material escolar serão entregues após Carnaval

O prefeito destacou os investimentos em Osasco, frutos da parceria com o Governo do Estado, como a creche do Jardim São Pedro, inaugurada em dezembro do ano passado e que atualmente atende 150 crianças do ensino infantil, e a Padaria Artesanal, implantada dentro do Espaço Mãos do Futuro, do Fundo Social de Solidariedade de Osasco. O espaço será inaugurado dia 19/2, no aniversário de 56 anos de emancipação político-administrativa da cidade. Lins também ressaltou a parceria para as 300 unidades habitacionais do Programa Casa Paulista.

LEIA MAIS: Osasco oferece cursos gratuitos de panificação, maquiagem e assistente de cabeleireiro