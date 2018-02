Prefeito de Osasco acompanha retorno às aulas na Creche São Pedro

O retorno às aulas para os quase 68 mil alunos da rede municipal de ensino de Osasco aconteceu nesta terça-feira, 6. O prefeito Rogério Lins acompanhou a chegada dos alunos na recém-inaugurada Creche Pedro Alves de Oliveira, mais conhecida como Creche São Pedro, na Zona Sul da cidade.

Publicidade

Segundo o prefeito, este ano a prefeitura está aumentando os investimentos na construção de novas creches e também na educação, pois segundo ele, “a educação é a melhor ferramenta para garantirmos um futuro melhor para as crianças”.

A creche São Pedro foi inaugurada no dia 16/12/17 e atende 150 crianças com idade entre 0 e seis anos. A unidade conta com uma infraestrutura moderna e ampla, com espaços multiuso, berçário, salas de atividades, fraldário, lactário, sanitários adaptados, administração, entre outras dependências.

LEIA MAIS: Lins assina convênio que garante 300 novas moradias em Osasco

Rogério Lins diz que uniformes e material escolar serão entregues após Carnaval