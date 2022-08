Água Doce inaugura primeiro restaurante em Carapicuíba

O restaurante Água Doce Sabores do Brasil abriu as portas de sua primeira unidade em Carapicuíba nesta terça-feira (2). O espaço está localizado dentro do Plaza Shopping Carapicuíba, na Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce.

publicidade

Além do extenso menu de cachaças e drinques, o restaurante é reconhecido pelo melhor escondidinho do país. No novo endereço, a rede mantém o conceito rústico, que proporciona conforto e lazer aos clientes.

Na região, além desta recém-inaugurada unidade em Carapicuíba, a rede conta com outros quatro restaurantes, sendo dois em Alphaville, Barueri; um em Osasco e outro na Granja Viana, em Cotia.

publicidade

NOVIDADE// TNG inaugura loja no Plaza Shopping Carapicuíba