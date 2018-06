Alice Schuch: O empreendedorismo feminino brilha

A contemporaneidade revela mulheres profissionalmente capazes e de comprovada experiência em diversos campos no mercado: da economia à política, da pedagogia à medicina, da psicologia ao empreendedorismo a serem compartilhadas.

Certo é que muitas de nós, mulheres, vivenciaram uma infância difícil, mas a superaram desenvolvendo um profundo respeito e um grande amor por aquilo que podia ser, pelo valor de viver e de poder fazer. Estas mulheres tiveram êxito e se tornaram sorrisos da vida e assim se expressam.

Eu faço parte desta realidade de mulheres. Encanta-me a minha força. Quando temos inteligência e vontade podemos superar muitos obstáculos. Vejo, porém, que a sorte esteve ao meu lado e tudo foi chegando, sem pressa… Não me distrai, não atendi a nenhum outro chamado e nisto constituiu-se o meu sucesso, em persistir.

Nós, mulheres do Terceiro Milênio, somos agentes de inteligência: novas mulheres que vivenciam a própria atemporal feminilidade aliada ao poder, sofisticação, estilo, business appeal, força e vontade na busca constante do ambicionado projeto vitorioso. Trata-se da tomada de posição que nasce de uma forma de evidência das mulheres atuais integradas na sociedade a título de ser humano, que compreende a própria consistência de valor e de capacidade resolutiva.

Estas mulheres, com as cartas na mão, jogam com inteligência, de modo claro e verdadeiro, sempre coerentes com a identidade que cada uma de nós é oriunda das leis da própria natureza. Sentem amor pelo jogo da vida e sabem que pequenos ou grandes sóis, todas nascemos para brilhar.

E depois dos 50? O modelo do ano, soltar-se para voar, avante com renovado sucesso!