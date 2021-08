Ambulatório de fisioterapia respiratória de Osasco fez 700 atendimentos em 1 ano

A Prefeitura de Osasco criou, em junho de 2020, o Ambulatório de Fisioterapia Respiratória Pós-Covid, na Policlínica da zona Norte, no Jardim Piratininga. O equipamento público trata da reabilitação pulmonar de pacientes que ficaram com sequelas da covid-19.

O ambulatório atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Desde que o serviço começou a ser oferecido, foram atendidos 700 pacientes, dos quais apenas três, que se contaminaram nos primeiros meses da pandemia, ainda não receberam alta. Atualmente, cerca de 60 estão em tratamento.

Inicialmente, o atendimento era para pacientes de covid que obtiveram alta do hospital de campanha montado na Policlínica Norte. Depois, foi estendido aos de outras unidades da rede, como Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), prontos-socorros (Santo Antônio, Jardim D’Abril, Helena Maria) e Hospital Antônio Giglio.

Janaine Andréa Monteiro Mituiti, fisioterapeuta especialista em paciente clínico em terapia intensiva explica que logo que o serviço foi criado, a maioria dos sequelados eram idosos, mas a faixa etária começou a cair. “Hoje boa parte está entre os 40 e 50 anos de idade. Creio que baixou por conta do início da vacinação”, pontua.

Ainda segundo Janaine, há casos de pacientes que estavam em tratamento, se contaminaram novamente alguns meses depois e precisaram interromper a fisioterapia por alguns dias. “Por isso é fundamental que, embora a população esteja sendo vacinada, as pessoas sigam com os cuidados, como a higienização constante das mãos, tomando a vacina, usando máscaras e evitando festas, reuniões e aglomerações em ambientes fechados”, recomenda.

Encaminhamento ao ambulatório em Osasco

Quem já teve covid e apresenta sequelas, como cansaço persistente, sensação de falta de ar, dores nas articulações ou dificuldade para caminhar deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBSs) mais próxima de sua residência para passar por avaliação médica e solicitar encaminhamento para tratamento no ambulatório de fisioterapia.

Além do tratamento ambulatorial, uma equipe multidisciplinar do Serviço de Atendimento Domiciliar (fisioterapeutas e fonoaudiólogos, entre outros) da Secretaria de Saúde de Osasco atende em casa pacientes sequelados que estejam acamados ou apresentem dificuldades na coordenação motora.

Os pacientes em tratamento fazem exercícios de cinesioterapia respiratória (inspirar o ar pelo nariz e expirar pela boca) e aeróbios (de acordo com o histórico de saúde de cada paciente) para fortalecimento dos membros inferiores e superiores para fortalecer a musculatura respiratória e aumentar a capacidade pulmonar.

Serviço

O Ambulatório de Fisioterapia Respiratória da Prefeitura de Osasco funciona no prédio da Policlínica da zona Norte (Avenida Getúlio Vargas, 889, Jardim Piratininga) e atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Outras informações pelo telefone 2183-8682.

Além disso, a Faculdade Anhanguera criou em abril deste ano, a “Liga de Reabilitação Pós-Covid”, que também oferece reabilitação físico-funcional. O atendimento é feito nas dependências da instituição (Avenida dos Autonomistas, 1.325, na Vila Campesina) por alunos dos cursos de Fisioterapia e Educação Física.

Informações sobre as inscrições para participação do programa podem ser obtidas pelo telefone (11) 3699-9046 (das 8h às 14h, com Larissa, e das 14h às 18h30, com Douglas).

