Anna Luiza, meia do Osasco Audax, é convocada para seleção brasileira sub-17

"É indescritível o sentimento de ser convocada", diz a camisa 10 do sub-17 do clube osasquense

A meio-campista Anna Luiza, da equipe sub-17 do Osasco Audax foi convocada para atuar pela seleção brasileira da categoria. Ela participará do período de preparação em Pinheiral, no Rio de Janeiro, entre os dias 14 e 26 de fevereiro, e será observada pela comissão técnica , na expectativa de integrar a equipe que disputará o Sul-Americano, ainda sem data definida pela Conmebol.

“Minha expectativa é de apresentar um bom futebol, conseguindo contribuir para a equipe, visando a realização de um excelente campeonato”, comenta a jogadora sobre seus próximos passos”, declarou Anna Luiza.

A jogadora falou ainda sobre a emoção de ter sido chamada para vestir a Amarelinha, de Marta, Cristiane e cia. “A sensação que eu senti no primeiro momento, logo que recebi a noticia, foi de felicidade, é indescritível o sentimento de ser convocada. Fiquei orgulhosa, acredito que é o sonho de todo e qualquer atleta e nós passamos por muita coisa, a gente luta bastante para conseguir chegar nesse nível”.

Trajetória

Anna Luiza é natural de Minas Gerais, teve o primeiro contato com o esporte muito cedo, logo aos cinco anos na rua de casa. Três anos depois percebeu que gostaria de praticar futebol além do lazer, portanto, matriculou-se nas escolinhas Estrela Mineira e, posteriormente, Imperial, ambas voltadas para atletas do sexo masculino. Uma das únicas meninas matriculadas, Anna relembra a época citando as dificuldades que enfrentou: “Tive bastante rejeição na época por conta não só do meu gênero, como também por me destacar no meio deles, mas isso foi melhorando com o tempo”.

Chamando atenção dos técnicos e observando a melhoria em seu jogo, a meio-campista apostou alto ao tentar uma seletiva no time de base do Atlético Mineiro. Aos 13 anos, em 2018, foi aprovada pelo clube e permaneceu até por volta de novembro de 2020 quando foi integrada ao time feminino sub-16 do Osasco Audax, disputando o Campeonato Brasileiro.

Hoje, treinando no Audax e na escolinha Rayo Soccer, Anna divide os méritos de sua evolução: “Por essa convocação, eu agradeço a Deus e dedico à minha família que sempre me acompanha em todos os momentos. Meus amigos são uma parte importante, pois sempre torcem por mim e dedico especialmente a equipe do Grêmio Osasco Audax juntamente com a escolinha Rayo Soccer por me preparem e ajudarem a desenvolver meu futebol.”

O Osasco Audax parabenizou a atleta: “Desejamos à Anna todo o sucesso e estamos ansiosos para observar seu crescimento contínuo juntamente com o nosso clube e a seleção”.