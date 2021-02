Emidio será relator do processo no qual deputado é acusado de ter assediado colega na Assembleia Legislativa

O deputado estadual osasquense Emidio de Souza (PT) foi nomeado relator, no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa (Alesp), do processo no qual a deputada Isa Penna (PSOL) acusa de assédio o deputado Fernando Cury (Cidadania). Agora, Emidio tem 15 dias para analisar provas, depoimentos, defesa e apresentar seu parecer.

A decisão foi tomada após a reunião do Conselho realizada na manhã desta quarta-feira (10). Na ocasião, os deputados integrantes do órgão aceitaram por unanimidade a denúncia.

Por meio de suas redes sociais, Emidio agradeceu a confiança da presidente do Conselho e prometeu seguir o rito regimental. “Vou analisar todas as provas e depoimentos e apresentar um relatório dentro do prazo regimental”.