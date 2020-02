Ao descobrir que voltaria para a cadeia, foragido tenta tomar arma de PM e acaba morto em Carapicuíba

Um homem acabou morto durante uma abordagem policial na madrugada desta segunda-feira (3), na Estrada do Jacarandá, em Carapicuíba.

Everton Ferreira foi abordado por policiais militares que suspeitaram dele. Ao levantarem a ficha do suspeito via Copom, os PMs constataram que tratava-se de um foragido da Justiça.

Ao perceber que voltaria para a cadeia, Everton teria tentado pegar a arma do policial. Houve luta corporal e o foragido acabou levando dois tiros na região do tórax, de acordo com informações do programa “Em Foco”.

Publicidade

A ocorrência foi registrada no 1º DP de Carapicuíba.

…

Leia também:

Mulher teria matado namorado a facadas em Carapicuíba

Morador do Tamboré é o 1º caso suspeito de coronavírus na região

Família procura jovem desaparecida em Itapevi