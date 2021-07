Após caso DJ Ivis, Rogério Lins reforça atenção para o combate à violência contra a mulher em Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos) usou as redes sociais na noite desta segunda-feira (12) para reforçar a importância do combate à violência contra a mulher. A iniciativa veio em meio à repercussão do caso do DJ Ivis, que foi exposto em vídeos nos quais aparece agredindo a ex-mulher, Pamella Holanda.

“Violência contra a mulher não! Violência não tem explicação! Não podemos nos calar diante de casos de violência contra a mulher. Situações como essas são inaceitáveis e devem ser repudiadas”, declarou o prefeito de Osasco.

Rogério Lins citou ainda o Projeto Guardiã Maria da Pena, implantado no ano passado no município para ajudar no combate à violência contra a mulher e prestar apoio às vítimas. “A ‘Guardiã Maria da Penha’ é composta por Guardas Civil Municipais (GCMs) treinados e instruídos para o atendimento humanizado e qualificado às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, que são acolhidas, acompanhadas e protegidas”, explicou o prefeito, que encerrou o discurso com um apelo: “Mulher, caso precise de ajuda, ligue 153, ou 156 ou 180”.

“Vacilão’, diz Kevinho sobre DJ Ivis

Outras personalidades criticaram a conduta do DJ Ivis, mais conhecido por compor grandes sucessos do forró na atualidade, como “Esquema Preferido” e “Não Pode Se Apaixonar”. O morador de Alphaville Kevinho chamou o artista de “vacilão”. A campeã do BBB 21, Juliette, a ex-BBB Pocah, os cantores Zé Vaqueiro, Joelma, Luísa Sonza, Marília Mendonça, Wesley Safadão, entre outros artistas também usaram as redes sociais para comentar o caso e oferecer apoio à Pamella Holanda e a filha do casal, Mel, de apenas 9 meses.

O caso ganhou repercussão nacional no domingo (11), logo após a arquiteta Pamella Holanda publicar nos Stories do Instagram vídeos em que aparece levando uma série de golpes de DJ Ivis. Nas imagens das câmeras de monitoramento da casa onde viviam, no Ceará, a arquiteta aparece recebendo puxões de cabelo e vários chutes na costela, cabeça e rosto.

Logo após as acusações, o artista usou as redes sociais para se defender. Ivis disse que vivia um relacionamento conturbado com Pamella e que não aguentava mais ser “chantageado” pela arquiteta. “Não estou tentando justificar. Não justifica nada do que eu fiz, mas ela passou as mesmas coisas no antigo relacionamento, de polícia, boletim de ocorrência, delegacia, viatura, agressão. Tudo do mesmo jeito”, disparou.

Pamella denunciou o artista no início de julho e foi submetida ao exame de corpo e delito, que confirmou as agressões. Com as imagens, a Polícia Civil do Ceará passou a investigar a ocorrência como lesão corporal. De acordo com o colunista Leo Dias, do “Metrópoles”, o juiz determinou, nesta segunda-feira (12), que os processos contra Ivis corram em segredo de Justiça.

