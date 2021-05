Apresentadora Carla Cecato é demitida da Record por e-mail e pede ajuda de seguidores e amigos

Apresentadora do telejornal “Fala Brasil” aos sábados, a jornalista Carla Cecato se pronunciou após ser demitida, por e-mail, da Record TV, após 16 anos na emissora, e pediu o apoio dos fãs e amigos. “Uma nova fase começa agora! E eu conto com você mais do que nunca!”, postou ela, aos seus seguidores no Instagram, nesta sexta-feira (14).

“Estou disponível para trabalhos, parcerias comercias, apresentações, palestras, tudo que fiz e faço há muito tempo”, declarou Carla Cecato.

“Por favor, divulgue meu Instagram para amigos que saibam que gostam de mim! Creio que a internet é o novo meio de comunicação e eu quero muito trazer minhas senhorinhas, minhas amigas, amigos, para o meu canal aqui e no YouTube, que, se Deus quiser, vou conseguir retomar!”, emendou.

A apresentadora demitida recebeu palavras de incentivo de colegas famosos. “Sou seu fã”, comentou Marcão do Povo. “Vai dar tudo certo!”, declarou Márcia Dantas. “Isso aí! Gente, profissional boa e do bem portas sempre se abrirão”, disse André Vasco.

