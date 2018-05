Arma de ladrão falha e vítima “nasce de novo” na região do Jaguaribe, Osasco

Arma de ladrão falha e vítima “nasce de novo” na região do...

Uma vítima de roubo “nasceu de novo”, na noite de sexta-feira, 18, em Osasco. Os ladrões roubaram o veículo onde estava e pertences pessoais, e chegaram a disparar a arma, que falhou. Os assaltantes acabaram capturados por policiais militares do 14º Batalhão na rua Rosa Flaibam Fresa, no Jaguaribe.

Pouco após o roubo, uma equipe de policiais do 14º Batalhão viu dois suspeitos com o veículo e mandou pararem. Os assaltantes tentaram fugir. Após perseguição policial, eles pararam o carro na rua e tentaram fugir correndo a pé. “Momento em que os policiais conseguiram abordar e deter um dos indivíduos que estava na posse de um revólver calibre .38 oxidado sem numeração, com uma munição intacta e outra picotada”, afirmou o 14º Batalhão da PM.

O assaltante capturado acabou entregando aos policiais onde estava o comparsa, que foi localizado e preso em seguida.

Foi recuperado o veículo e diversos pertences das vítimas, que reconheceram os indivíduos como autores do roubo e informaram que um deles tentou efetuar um disparo de arma de fogo no momento do roubo, porém a arma não funcionou, momento em que picotou a munição, relata a PM.

O caso foi registrado no 5º DP. Os assaltantes presos devem responder por roubo, extorsão e latrocínio tentado.