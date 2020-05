Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco doa 1 mil máscaras e 100 litros de álcool em gel à Prefeitura

A Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco (AEAO) doou, na tarde desta sexta-feira (15), 1 mil máscaras de proteção e 100 litros de álcool em gel à Prefeitura do município.

O presidente da entidade, Leandro Fogaça entregou as doações na Secretaria de Saúde de Osasco.

“É muito importante contribuirmos com todas as ações que visam minimizar os efeitos dessa crise trazida pela pandemia do novo coronavírus”, comentou Fogaça. “A AEAO se coloca à disposição para colaborar com as ações de combate a covid-19”, completou.