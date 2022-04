Atenção, estudantes: pedido de isenção de taxa do Enem começa segunda-feira

Começa nesta segunda-feira (4) o prazo para os estudantes que vão fazer o Enem – Exame Nacional do Ensino Médio em 2022 pedirem isenção da taxa de inscrição. O prazo termina no dia 15 de abril.

publicidade

O pedido de isenção da taxa de inscrição, que no último ano foi de R$ 85, será analisado e o resultado publicado no dia 22 de abril. Os pedidos devem ser feitos do Inep.

O mesmo prazo, de 4 a 15 de abril, vale para os estudantes isentos no Enem 2021, que por algum motivo faltaram no dia da prova e que desejam fazer o Enem 2022 gratuitamente. Esses estudantes devem também enviar documentos que justifiquem a falta. O resultado da análise para esses casos também será publicado no dia 22.

publicidade

O edital com as datas das inscrições e das provas desse ano ainda não foi publicado pelo Inep.