B2W oferece vagas para pessoas com deficiência em Osasco e Itapevi

Há vagas abertas para pessoas com deficiência (PcD) em Osasco e Itapevi na B2W Digital – maior plataforma digital da América Latina e detentora das marcas Americanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato.

As oportunidades fazem parte do Programa Somar que, desde 2014, tem como objetivo oferecer oportunidades de trabalho e carreira a PcD. Para dar mais visibilidade a essas vagas, a B2W também participou, pela terceira vez, da feira Contrata Empresas SP esta semana.

Algumas das vagas oferecidas são de analista de suporte comercial e assistente de cadastro, em Itapevi, e agente de atendimento, em Osasco. Para o cargo de agente de atendimento, é preciso possuir ensino médio completo. Já para os demais cargos, os candidatos devem estar cursando o ensino superior.

Os contratados receberão remuneração compatível com o mercado e benefícios como plano de saúde, vale transporte e refeição no local de trabalho. Todas as vagas oferecidas pela B2W podem ser ocupadas por pessoas com deficiência e os pré-requisitos variam de acordo com o cargo.

Inclusão

Além das contratações, a B2W tem promovido uma série de encontros para sensibilizar seus funcionários e garantir que as pessoas com deficiência se sintam totalmente integrados e à vontade em seu ambiente de trabalho. Só em setembro, foram realizadas 760 horas de palestras e oficinas sobre temas ligados à inclusão e acessibilidade. Dentre os destaques está a Oficina de Libras, além de diversas palestras de sensibilização que permitem a melhor recepção de PcD no ambiente de trabalho.

Paralelo às ações internas, a B2W tem desenvolvido iniciativas para promover a inclusão também em seus sites. Até o fim do ano, todos os sites contarão com o recurso Hand Talks – ferramenta que traduz todos os textos da página virtual para Libras – e também com a tecnologia assistiva da Essential Accessibility, que auxilia PcD a navegar na internet, ajudando na hora de digitar, mover o mouse ou ler. Para isso, basta a pessoa instalar um aplicativo em seu computador, que permite mover o cursor do mouse com o olhar, por exemplo.

Clique aqui para conferir as vagas oferecidas e se candidatar