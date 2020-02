Bancos desrespeitam feriado de Osasco, diz sindicato

De acordo com o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, “os bancos continuam desrespeitando o feriado do Dia da Emancipação de Osasco, nesta quarta-feira 19, e funcionarão normalmente neste dia”.

Além disso, diz o sindicato, “como se não bastasse, ainda querem desrespeitar a legislação trabalhista e não pagar horas extras para quem trabalha no feriado”.

Segundo os Bancários, o Bradesco já anunciou que sua matriz, a Cidade de Deus, vai operar em regime de contingenciamento, e que suas agências no município estarão funcionando normalmente. Mas confirmou ao Sindicato que pagará horas extras tantos para os trabalhadores da Cidade de Deus quanto para os das agências.

Publicidade

“Consideramos uma vitória da nossa pressão sobre o banco, pois nos anos anteriores o Sindicato precisava entrar com ações individuais na Justiça exigindo o pagamento das horas extras aos bancários”, diz a dirigente sindical Sandra Regina, bancária do Bradesco.

Sandra destaca ainda que, mesmo com o pagamento do que é devido a quem trabalha no feriado, o Sindicato continua criticando o fato de o banco desrespeitar o feriado municipal. “Deveria ser um dia de descanso também para a categoria bancária. Portanto, vamos continuar na batalha para que os bancos respeitem o feriado oficial de Osasco”, afirma.

“O Sindicato estará atento em relação ao pagamento das horas extras pelos demais bancos, e tomará as medidas judiciais cabíveis caso a lei não seja cumprida”, informa a secretária-geral da entidade, Neiva Ribeiro.

Entenda

Em 2009, a Fenaban (federação dos bancos) ganhou ação judicial contra a prefeitura para que os bancos pudessem funcionar no feriado municipal de 19 de fevereiro.

Desde então, os demais ramos da economia, como comércio e indústria, bem como órgãos públicos e escolas permanecem fechados neste dia, mas os bancos operam normalmente.

“Inclusive a Fundação Bradesco, escola onde os filhos de vários funcionários estudam, fecha durante o feriado, o que causa transtornos aos bancários, que acabam não tendo com quem deixar os filhos”, afirma o Sindicato dos Bancários.