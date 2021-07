Bandido morre ao tentar assaltar PM que trabalhava como motorista de app em Osasco

Um homem morreu após ser baleado por um policial militar que trabalhava também como motorista de aplicativo, em Osasco, na noite de sábado (17). Ele e um comparsa solicitaram a corrida e, ao chegar no destino, anunciaram o assalto.

De acordo com informações da PM, o policial havia pego os dois passageiros e foi surpreendido pelos criminosos, que estavam armados, no momento do desembarque.

O policial teria entrado em luta corporal com os bandidos e recebeu um golpe conhecido como um mata-leão. Assim que conseguiu se soltar, ele atirou duas vezes na direção de um dos bandidos, que foi atingido e morreu no local. Já o outro criminoso conseguiu fugir.

O policial militar não ficou ferido. O caso foi registrado no 5° DP de Osasco, que deve prosseguir com as investigações para identificar e localizar o homem que fugiu.

