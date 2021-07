Prepare o braço: vacinação contra a covid-19 será anual a partir de 2022, anuncia governo de SP

O governo do estado de São Paulo anunciou, na manhã desta segunda-feira (19), que realizará campanha anual de vacinação contra o novo coronavírus a partir de 2022.

publicidade

O anúncio foi feito pelo secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn. “O estado de São Paulo, seguramente, vai iniciar essa campanha, uma nova fase de vacinação para covid, a partir do dia 17 de janeiro do próximo ano”, declarou.

A data marca um ano do início da imunização contra o vírus no estado. A campanha terá semelhança com a do vírus H1N1, da gripe, que ocorre todo ano. Segundo Gorinchteyn, ainda não há estudo que comprove a necessidade de uma terceira dose das vacinas, como um reforço, mas que a população contará com doses anualmente.

publicidade

“Nós precisamos fazer com que haja uma proteção da nossa população de uma forma constante, uma vez que o coronavírus, assim como lá em 2009, o H1N1, chegou pra ficar, e ele ainda está em nosso meio. O coronavírus também estará, então dessa forma nós manteremos de forma constante a proteção da nossa população”, continuou o secretário.

Gorinchteyn destacou que o novo ciclo de vacinação precisa ser promovido junto ao governo federal, para que ocorra a nível nacional, não apenas no estado de São Paulo. “Nós entendemos que essa articulação junto com o próprio Ministério da Saúde, junto com o próprio CONASS, que é exatamente esse conselho de secretários da saúde dos estados, também terão esse entendimento para que possamos expandir essa nova fase de vacinação”, declarou.

publicidade

O secretário disse ainda que até o dia 17 de janeiro, o Instituto Butantan produzirá duas vacinas: a Butanvac, que aguarda liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e a CoronaVac, que deve ter tecnologia transferida do laboratório chinês Sinovac para que não haja mais a necessidade da importação de insumos para sua produção.

ACIDENTE GRAVE// Policial militar de 25 anos morre em capotamento de viatura em Osasco