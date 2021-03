Bandidos se passavam por funcionários da Prefeitura para assaltar casas em Jandira

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Jandira prendeu, no domingo (28), nove suspeitos de integrarem uma quadrilha de criminosos que se passavam por funcionários da Prefeitura para assaltar residências.

publicidade

Eles andavam com uniformes semelhantes ao de equipes da administração municipal e batiam em residências pedindo água, dizendo que estavam fazendo algum tipo de serviço de rua, como a entrega de carnês de IPTU. Se as vítimas abrissem o portão, eles anunciavam o assalto.

Outra tática era, também utilizando uniformes, dizer que estavam a serviço da Prefeitura recolhendo entulhos e fazendo limpeza nos imóveis. Se o morador acreditasse e abrisse o portão, se tornaria mais uma vítima dos criminosos.

publicidade

MOTOBOYS// Ponto de apoio para entregadores em Osasco tem cozinha, banheiro e área para descanso

A GCM de Jandira já estava à procura de suspeitos de integrarem a quadrilha. Quatro deles foram localizados no domingo no Jardim Analândia. Eles indicaram onde estavam mais cinco comparsas. Outros quatro criminosos que fariam parte do esquema continuam foragidos. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Jandira. (Com informações do “Expresso Regional”)

publicidade

EM CARAPICUÍBA// “Pet shop dos horrores”: fiscais encontram animais mortos em estado de decomposição