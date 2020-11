Bar assaltado oferece chopp grátis para quem encontrar o ladrão e gera polêmica

Um bar decidiu fazer uma promoção inusitada após ter sido assaltado, no domingo (22), em Belo Horizonte, Minas Gerais. O estabelecimento iria oferecer 20 litros de chopp grátis para quem encontrasse e denunciasse o ladrão à polícia.

Nas redes sociais, a choperia divulgou imagens da câmera de monitoramento que flagraram o momento em que o criminoso entrou no estabelecimento, revirou o caixa e as gavetas e saiu. No boletim de ocorrência registrado, a empresa afirmou que o ladrão levou R$ 340 e um tablet.

“Caso capture, mostre o vídeo para o nosso atendente ou envie por direct. Seu chopp está te aguardando super herói. Vamos hospedar esse indivíduo na ‘pousada sol quadrado’”, escreveu a empresa nas redes sociais.

A publicação dividiu opiniões e, apesar de muitos seguidores gostarem da ideia, o estabelecimento recebeu diversas críticas. “Que b* essa ‘promoção’”, escreveu um internauta. “Que isso, bicho… Vcê acha que incentivando a caça do camarada que te roubou vai estar melhorando as coisas? Não é possível que você está achando isso uma boa ideia”, disse outro.

“Aí o povo pega qualquer um na rua achando que realmente é o indivíduo que assaltou e a mer** acontece… Vocês estão doidão, ein”, afirmou um internauta. “Deu até ânsia aqui, não tomo chope aí mas nem de graça”, comentou outro.

A repercussão negativa fez com que o bar cancelasse a promoção. O criminoso ainda não foi localizado.

