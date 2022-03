Barueri abre vagas para curso gratuito de micropigmentação de sobrancelhas

Estão abertas as inscrições para mais um curso de geração de renda oferecido pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Barueri (Sads): Micropigmentação e estética de sobrancelhas. O curso é gratuito e destinado aos moradores da cidade, que tenham 18 anos ou mais.

As aulas serão realizadas uma vez por semana, às terças-feiras, de manhã e de tarde. O início do curso está marcado para dia 5 de abril e a duração total é de 80 horas/aula. Todas as aulas serão ministradas na Secretaria (Avenida 26 de Março, 1.159, no Jardim São Pedro, em Barueri).

As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de abril ou até acabarem as vagas. Para se inscrever é necessário comparecer à sede da Sads, das 8h às 16h30, e apresentar RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante de vacinação contra a Covid-19 (esquema vacinal completo).

Mais informações podem ser solicitadas por meio dos telefones (11) 4199-2801 ou 4199-2800, ramais 199, 220 ou 244.