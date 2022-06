Barueri comemora Dia dos Namorados com shows de Zeca Baleiro e Claudio Zoli

Para comemorar o Dia dos Namorados, a Secretaria de Cultura de Barueri preparou uma programação especial, que vai contar com shows de Zeca Baleiro e Claudio Zoli.

publicidade

A programação musical começa já no dia 10 (sexta-feira), com a apresentação da banda de Barueri Bandaqui, que leva ao palco do Boulevard um repertório de canções pop rock e muita música romântica, às 18h. O espaço ganha ainda decoração especial.

No dia 11 (sábado), também às 20h, será a vez do cantor Claudio Zoli, considerado o “Príncipe da Soul Music Brasileira”. Zoli deverá agitar a plateia com seus sucessos “À Francesa”, “Noite do Prazer” e “Cada um Cada Um”, além de “A Namoradeira”.

publicidade

Para encerrar a programação, o cantor Zeca Baleiro faz grande show dia 12 (domingo), às 18h. O público poderá apreciar canções como “Telegrama”, “Lenha”, “Flor da Pele”, entre outras.