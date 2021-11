Barueri tem feira de artesanato e gastronomia neste sábado e domingo

Neste sábado e domingo (7) acontece mais uma edição da Feira de Artes, Decoração, Artesanato e Gastronomia na Aldeia da Serra, em Barueri. A atração acontece das 10h às 22h, no bolsão do estacionamento entre a avenida Mirim com a avenida dos Patos.

No evento, o público contará com cerca de 70 barracas de arte, artesanato e decoração, além de 10 food trucks com opções de lanches para todos os gostos. O uso de máscara é obrigatório.

Essa é a mesma feira que acontece na Praça Oiapoque, em Alphaville, a cada 15 dias, de quarta a domingo, das 10h às 22h. Por este motivo, as edições das feiras ocorrem em revezamento.

